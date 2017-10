Zes jaar cel voor jarenlang misbruik van stiefdochter KVE

18u50

Bron: Belga 0 thinkstock De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 55-jarige man uit Brasschaat veroordeeld tot zes jaar cel, omdat hij zich acht jaar lang aan zijn stiefdochter vergrepen had. Het misbruik was begonnen toen het meisje elf was. De beklaagde betwistte de feiten niet.

Het slachtoffer, dat intussen 18 jaar was geworden, had op 25 april 2016 een klacht neergelegd tegen haar stiefvader. Enkele weken voordien had ze haar moeder ingelicht, nadat die gezien had hoe de beklaagde over haar rug had gewreven. Ze vertelde dat het al veel langer aan de gang was en dat het niet bij aanraken alleen was gebleven. Ze had uit angst nooit iets durven vertellen. Haar moeder verbrak daarop de relatie met de beklaagde.



Het misbruik was begonnen toen ze een jaar bij hem inwoonden. Het slachtoffer was toen elf jaar. In het begin betastte hij haar alleen maar, terwijl hij zichzelf bevredigde. Het duurde echter niet lang voordat hij tot penetratie overging. Het meisje werd bijna wekelijks verkracht. Hij kroop bij haar in bed of onder de douche als haar moeder aan het werk was. Ze durfde niet tegen hem in te gaan en hij deed na afloop altijd alsof er niets gebeurd was.



De beklaagde gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij zich seksueel tot haar aangetrokken voelde. Hij had haar geregeld gestreeld en geknuffeld en zag het als een teken van hun 'goede band'. Het gebeurde dat hij bij haar in bed kroop en hij had haar ook leren tongzoenen. De vijftiger drukte zijn spijt uit en verklaarde zich bereid om in therapie te gaan.



De beklaagde had nog een blanco strafblad en de verdediging had om een straf met probatie-uitstel gevraagd. Gelet op de duur en de frequentie van de feiten, vond de rechtbank enkel een effectieve straf op zijn plaats. Hij moet ook een schadevergoeding van respectievelijk 2.935 euro en 1.250 euro betalen aan het slachtoffer en haar moeder.