Zes jaar cel voor hardleerse oplichter die onbestaande luxeappartementen aan de kust aanbood ADN

21u07

Bron: Belga 0 Foto Benny Proot De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bart R. (52) veroordeeld tot zes jaar cel. Hij had op een jaar tijd meer dan vijftig mensen opgelicht. De man werd al meermaals veroordeeld, maar kan het oplichten niet laten. Hij blijft ook steeds dezelfde methodes toepassen om mensen geld afhandig te maken.

Eén van zijn geliefkoosde trucs was het plaatsen van advertenties, waarin hij luxeappartementen aan de kust te huur aanbood. Wanneer de slachtoffers aan hun vakantie wilden beginnen, bleek het appartement in kwestie niet te bestaan of was het eigendom van iemand anders. Ze konden Bart R. nadien ook niet meer bereiken om hun geld terug te eisen. Zijn bank had uiteindelijk alarm geslagen, nadat er veel stortingen binnenkwamen met als vermelding 'Knokke' of 'Blankenberge', die meteen door hem werden afgehaald.

Bart R. had daarnaast ook zijn toenmalige partner bedreigd, in verschillende hotels verbleven zonder hiervoor te betalen en juwelen met ongedekte cheques betaald. De vijftiger liep al een waslijst aan veroordelingen op voor gelijkaardige feiten. Zo had hij in 2011 nog zes jaar cel gekregen, maar dat maakte volgens de rechtbank duidelijk niet de minste indruk op hem.

Zijn advocaat had om een autonome probatiestraf gevraagd, maar de rechtbank vond de feiten daar te ernstig voor. Hij kreeg een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd en er werd ook een vermogensvoordeel van 41.610 euro verbeurd verklaard. Bart R. moet dertig burgerlijke partijen 34.523 euro aan schadevergoedingen betalen.