Zes gewonden door agressieve man in Virga Jesseziekenhuis Hasselt mvdb

17u23

Bron: TV Limburg - Het Belang van Limburg 0 kos Een agressieve man heeft gisteravond drie agenten en drie personeelsleden van het Virga Jesseziekenhuis in Hasselt verwond. Dat melden TV Limburg en Het Belang van Limburg.

De man is een familielid van een patiënt. Hij ging aan de ingang van het ziekenhuis door het lint, nadat hij op straat al kabaal had gemaakt. Drie agenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad gingen ter plaatse en liepen klappen op. Eén van hen is arbeidsongeschikt. Onder de gekwetste personeelsleden bevindt zich de bewakingsagent van het ziekenhuis.

Het Virga Jesse-ziekenhuis maakt jaarlijks zo'n 250 agressie-gevallen mee, bijna één per dag. Mede daardoor is een bewakingsagent 24 uur op 24 aanwezig in het hospitaal. 75 van die gevallen hebben een impact op het personeel. Het ziekenhuis heeft rond agressie een heel beleid ontwikkeld en volgt getroffen werknemers op. Het is niet duidelijk of de man is aangehouden.