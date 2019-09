Zes gewonden bij zware klap met drie voertuigen in Bocholt

08 september 2019

Bron: Belga

Bij een zwaar verkeersongeval op de Lozerweg in Lozen bij Bocholt zijn zaterdagavond in totaal zes gewonden gevallen. Rond 22 uur kwamen drie voertuigen met elkaar in aanrijding. Twee van de slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg werd ter plaatse geroepen.