Zes gewonden bij ontploffing van caravan nabij Doornik 12u53

Bron: Belga 0 photo_news Zes leden van een zelfde gezin hebben brandwonden van verschillende graden opgelopen, toen hun caravan ontplofte. Dat gebeurde afgelopen nacht in Antoing, nabij Doornik. Dat meldt de brandweer. Het gezin kampeerde in Antoing voor ACF, het Antoing-Cross-Festival.

De ontploffing gebeurde iets voor 1 uur in de zone waar de piloten, mecaniciens en hun gezinnen verbleven. "Oorzaak was een gaslek", aldus Eric André van de brandweer van Antoing. "De caravan is letterlijk opgeblazen. Zes leden van het gezin, een koppel en hun vier kinderen, bevonden zich in de caravan. Allen raakten ze verbrand."



De brandweer kwam ter plaatse samen met de hulpdiensten. De gewonden werden, afhankelijk van de ernst van hun brandwonden, overgebracht naar de ziekenhuizen van Doornik, Rijsel, Neder-Over-Heembeek of Jette. Meer details over de evolutie van hun toestand zijn nog niet bekend.