Zes Belgische IS-kinderen zijn geland in Melsbroek Redactie

14 juni 2019

19u35

Bron: VTM Nieuws 24 De zes Belgische IS-kinderen die vanuit de Syrische vluchtelingenkampen naar ons land worden teruggebracht, zijn aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gemeld via twitter. Hij bedankt alle betrokken diensten voor hun inzet bij de humanitaire operatie.

Vijf van de zes gerepatrieerde kinderen zijn minderjarig. Eén is onlangs meerderjarig geworden. De kinderen zullen uiteraard afgeschermd worden, en ze zullen eerst en vooral de nodige medische en psychologische zorg krijgen. “De kinderen worden nu opgevolgd en begeleid door de bevoegde plaatselijke parketten en jongerenwelzijn”, aldus Reynders.

“Om deze omkadering alle kans op slagen te geven, is het belangrijk hier geen details over te geven. In deze context nodigen we de media uit om de privacy van de kinderen maximaal te respecteren, opdat hun herstel in alle sereniteit kan plaatsvinden”, aldus het parket van Brussel, Luik en Halle-Vilvoorde.

Ze benadrukken dat “zoals in andere dossiers betreffende minderjarigen geen details vrijgegeven worden over de concrete beschermingsmaatregelen in concrete dossiers”.

Ook minister van Justitie Koen Geens toont zich op Twitter “heel blij dat de zes Belgische kinderen terug thuis zijn uit Syrië”. Hij dankt iedereen die aan de repatriëringsmissie zijn medewerking verleende. “Nu is het tijd voor opvang en begeleiding”, aldus Geens.

