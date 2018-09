Zerotolerantie voor politiegeweld: Parket Oost-Vlaanderen organiseert themazitting over geweld tegen de politie AW

25 september 2018

13u04

Voor de Gentse correctionele rechtbank worden eind november in één zitting een reeks zaken behandeld van personen die beschuldigd worden van het plegen van geweld tegen de politiediensten. "We willen een signaal geven dat de problematiek ernstig wordt genomen en dat er voor dergelijke feiten absolute zerotolerantie is", zegt woordvoerster An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen.

Het gerecht in Gent is niet aan zijn proefstuk toe en hield eerder al themazittingen rond onder meer verboden wapens, sluikstorten, geluidsoverlast, huisjesmelkerij en dierenmishandeling. Door de overtreders samen voor de rechter te slepen, wordt het vervolgingsbeleid extra in de verf gezet.

Het parket Oost-Vlaanderen voert wat geweld tegen politie betreft een nultolerantiebeleid. "Het is de eerste keer dat deze feiten in een themazitting behandeld worden. We nemen de problematiek zeer ernstig en volgen nauwgezet de procedure van de omzendbrief van vorig jaar daarover. We vervolgen hoe dan ook die dossiers", zegt woordvoerster An Schoonjans.

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal omvat de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en deze waarin de politiediensten zelf geweld gebruikten.

Thema uitlichten

Er zijn al een aantal zaken gebundeld, maar het is nog niet duidelijk hoeveel verdachten er samen voor de rechter verschijnen. De beslissing om het thema uit te lichten werd al enkele weken geleden genomen, en staat los van het elektronisch toezicht voor één van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen.

De themazitting vindt plaats op 29 november.