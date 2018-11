Zelzate krijgt eerste PVDA-schepen in België, huidig burgemeester scherp: “Zwarte dag voor Zelzate en België” SP.A EN PVDA VORMEN COALITIE IN ZELZATE HA

10 november 2018

15u45

Bron: VTM NIEUWS, Belga 106 Geert Asman wordt in Zelzate de eerste PVDA-schepen van Vlaanderen. Dat is zopas bekend geraakt op een persconferentie. Vanochtend lekte al uit dat sp.a en PVDA in de Oost-Vlaamse gemeente een coalitie zullen vormen. Het is een absolute primeur dat de Partij van de Arbeid in ons land zal meebesturen in een gemeente. Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) noemt de nieuwe bestuursmeerderheid “een slechte zaak voor Zelzate en de rest van het land”.

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate won sp.a twee zetels. De socialisten strandden zo op zeven zetels. PVDA behield zes zetels, waardoor de twee partijen samen een meerderheid van 13 van de 25 zetels op zak hadden.

De twee partijen hebben deze namiddag in de Oost-Vlaamse gemeente, met zowat 12.000 inwoners, hun bestuursakkoord voorgesteld.



Sp.a-lijsttrekker Brent Meuleman, een 30-jarige leerkracht, wordt de nieuwe burgemeester. PVDA-lijsttrekker Geert Asman wordt eerste schepen. Hij is bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Financiën en Begroting, Openbare Werken en technische dienst.

Ook Steven De Vuyst, parlementair medewerker van PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw, wordt schepen voor de extreemlinkse partij. Hij krijgt de bevoegdheden Jeugd, Wonen, Milieu, Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking. Voor sp.a worden Isabel Dellaert en Luc Van Waesberghe schepen.

Minder schepenen, meer geld in strijd tegen armoede

Het nieuwe college telt zo twee schepenen minder. Het geld dat daarmee wordt uitgespaard, zo’n 100.000 euro, gaat integraal naar armoedebestrijding. De coalitie wil voorts de belastingen voor zo’n 600 zelfstandigen verlagen. De kosten daarvan zullen gedragen worden door de grootste bedrijven in de gemeente, zoals staalbedrijf Arcelor Mittal.

De nieuwe bestuurscoalitie wil naar eigen zeggen een “eerlijk, democratisch, warm en sociaal beleid” voeren.

(Lees verder onder de foto)

Primeur voor België

Eerder vandaag lekte al uit dat sp.a en PVDA een coalitie zullen vormen in Zelzate. Dat is een primeur voor ons land: het is immers de eerste keer dat de extreemlinkse PVDA lokaal gaat meebesturen.

In het district Borgerhout zit de partij sinds 2012 wel in een coalitie met sp.a en Groen, maar dat is een lager bestuursniveau.

PVDA slaagt dus wel in Vlaanderen wat in Brussel en Wallonië maar niet wil lukken: deel uitmaken van het bestuur. In Charleroi, Luik, Molenbeek en Herstal liepen coalitiegesprekken van de PVDA/PTB met de PS of Ecolo (Molenbeek) op niets uit.

(Lees verder onder de foto)

“Zelzatenaar heeft dit niet gewild”

Burgemeester Frank Bruggeman reageert scherp op de nieuwe bestuursmeerderheid. Zijn partij, VLD-SD, verloor licht en blijft de grootste in Zelzate, maar grijpt dus naast een post in de coalitie. “Dit is een slechte zaak voor Zelzate en voor de rest van het land”, klinkt het.

“De Zelzatenaar heeft dit niet gewild. De partijprogramma’s van PVDA en sp.a zijn onbetaalbaar. Deze coalitie is gesloten uit rancune tegenover mijzelf en de mensen die voor mij werken.” Bruggeman kondigt een oppositiekuur aan “waarbij wij zeer kritisch zullen toekijken”.

“Gelijkenissen met doorbreken cordon sanitaire”

Bruggeman ziet gelijkenissen met het doorbreken van het cordon sanitaire tegen het extreemrechtse Vlaams Belang. “Dit is een zwarte dag voor Zelzate en een zwarte dag voor België.”

De beslissing van de lokale sp.a-afdeling kan verregaande gevolgen hebben bij de verkiezingen van 2019, waarschuwt Bruggeman nog. “Wat hier in Zelzate gebeurt zullen de nationale partijvoorzitters John Crombez niet in dank afnemen. Die haalt zich hiermee grote problemen op de hals”, besluit de politicus.