Zelfverklaard medium uit Asse veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel

01 maart 2018

11u52

Bron: eigen berichtgeving, belga 2 Johan D.W. (65), het zelfverklaarde medium uit Asse, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel. De man had een heleboel mensen opgelicht met zogenaamde seances en een aantal slachtoffers aangerand. Zijn partner, de 59-jarige Nederlandse Anita V.H., werd veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel. Beiden moeten één van hun slachtoffers een schadevergoeding van 11.045 euro betalen.

De rechtbank velde naar eigen zeggen geen oordeel over wat Johan D.W. en Anita V.H. zelf geloofden. Hij oordeelde dat het duo zich wel schuldig maakte aan grootschalige oplichting van goedgelovige en kwetsbare mensen, door hen ervan te overtuigen dat ze hen konden genezen van allerlei ziektes en kwalen. De behandeling bestond uit seances (waarbij geprobeerd wordt te communiceren met geesten) met handopleggingen, om al hun negatieve energie te doen verdwijnen. Per seance moesten de slachtoffers tot 100 euro betalen.

"De beklaagden zetten hun slachtoffers onder psychische druk en dwang en troggelden hen geld af onder het mom van hun paranormale krachten", klonk het in het vonnis. "Ze maakten daarbij misbruik van kwetsbare en goedgelovige mensen. Nooit was er sprake van enige genezing, hun slachtoffers waren er nadien integendeel nog slechter aan toe."

Erfenis in rook opgegaan

D.W. maakte ook gebruik van slinkse technieken om potentiële slachtoffers te ronselen. Bij lezingen die hij gaf waren er altijd een paar medestanders aanwezig die de aanwezigen eerst onopvallend uithoorden, en die informatie vervolgens doorgaven zodat D.W. kon doen alsof hij die informatie van een zogenaamde hogere macht kreeg. Volgens de rechtbank drongen D.W. en V.H. ook binnen in het privéleven van hun goedgelovige slachtoffers. Die mensen werden vervolgens gemanipuleerd, geïndoctrineerd en geïsoleerd van hun familie. Als de behandeling geen succes had, werd het aantal sessies opgedreven of werd de klant ertoe aangezet om ook mensen uit zijn of haar omgeving te laten deelnemen.

Verschillende personen zouden het koppel een lening toegestaan hebben zonder dat ze ooit werden terugbetaald, of zagen hun erfenis in rook opgaan in de handen van het koppel. Het duo zou ook geprobeerd hebben sommige patiënten bij hen te laten inwonen.

"Zeer ernstige feiten"

Met hun praktijken maakte het duo zich ook schuldig aan onwettige uitoefening van de geneeskunde en bovendien had D.W. bij een aantal seances slachtoffers, bij wie een minderjarig meisje, ongevraagd aangeraakt aan de borsten en schaamstreek, wat volgens de rechtbank aanranding uitmaakte. "Het gaat om zeer ernstige feiten", aldus nog de rechtbank. "Het ging de beklaagden allesbehalve om vrijblijvende hulpverlening, enkel om puur geldgewin."

Ook de cvba Trauma Care Global, het bedrijfje dat de twee hadden opgericht, werd vervolgd maar vrijgesproken omdat zowat al het geld rechtstreeks naar D.W. en V.H. ging. D.W. en V.H. hebben nu een maand om in beroep te gaan tegen het vonnis.