Zelfverklaard medium uit Asse legde handen op schaamstreek van klanten "om chakra's te bevrijden" kv

18 januari 2018

16u28

Bron: Belga 0 Het parket Halle-Vilvoorde heeft vandaag een gevangenisstraf van vijf jaar gevorderd tegen Johan D.W. (65), een zelfverklaarde medium uit Asse. Volgens het parket zou hij een heleboel mensen opgelicht hebben met zogenaamde seances en handopleggingen. Ook zijn partner, de 59-jarige Nederlandse Anita V.H., en het bedrijfje van beiden, Trauma Care Global, zijn gedagvaard en riskeren respectievelijk twee jaar cel en een boete van 720.000 euro. Volgens de verdediging is er geen sprake van oplichting omdat D.W. zelf in zijn geneeskundige krachten gelooft.

Volgens het parket hebben Johan D.W. en zijn partner zich schuldig gemaakt aan een grootschalige oplichting van goedgelovige, kwetsbare en wanhopige mensen, door hen ervan te overtuigen dat ze hen konden genezen van allerlei ziektes en kwalen of trauma's konden verhelpen. De behandeling bestond seances met handopleggingen, om al hun negatieve energie via het medium te doen verdwijnen, waardoor hun ziekte of trauma zou genezen. Per seance moesten de slachtoffers tot 100 euro betalen.

"D.W. maakte daarbij gebruik van zogenaamde 'neurometamorfosische' technieken en liet tijdens die seances dan boeren, zogenaamd om de negatieve energie van het slachtoffer te evacueren," zei substitute Carol Vercarre. "Maar de slachtoffers zagen dat hij eerst grote hoeveelheden spuitwater of karnemelk dronk, net om die boeren op te wekken."

Slachtoffers werden volgens het parket gemanipuleerd, geïndoctrineerd en geïsoleerd van hun familie. Als de behandeling geen succes had, werd het aantal sessies opgedreven of werd de klant ertoe aangezet om ook mensen uit zijn of haar omgeving te laten deelnemen. Verschillende personen zouden het koppel een lening toegestaan hebben zonder dat ze ooit werden terugbetaald, of zagen hun erfenis in rook opgaan. Het duo zou ook geprobeerd hebben sommige patiënten bij hen te laten inwonen.

"Bij verschillende slachtoffers legde D.W. tijdens de seances ook zijn handen op de borsten of de schaamstreek, zogenaamd om chakra's vrij te maken," aldus nog het parket, dat sprak van sektarische praktijken.

Het onderzoek naar het koppel begon in september 2014 toen een ontevreden patiënt klacht indiende. Parket en politie konden minstens zeven slachtoffers uit België en Nederland identificeren maar het vermoeden bestond dat het er veel meer waren. Weliswaar heeft slechts één slachtoffer zich burgerlijke partij gesteld.

De verdediging van Johan D.W. en Anita V.H. pleitte de vrijspraak.

"Een waarzegger of ziener is pas een oplichter als hij zelf niet in zijn gave gelooft, daarover is het Hof van Cassatie duidelijk," pleitte meester Frank Scheerlinck. "Wij als buitenstaanders geloven niet in wat mijn cliënt vertelt, maar hijzelf gelooft er rotsvast in. Sommigen van zijn zogenaamde slachtoffers hebben er meer dan vijf jaar lang in geloofd en komen zich nu ook niet burgerlijke partij stellen. Er is ook niets mis met geloof als dat troost biedt en dat is exact wat deze mensen deden. Zij hebben nooit enige diagnose gesteld, hebben zich nooit in de plaats van een arts gesteld. Ze hebben alleen tegen die mensen gezegd dat ze zich beter zouden voelen. Dat ze daarvoor betaald werden, is niet uitzonderlijk, ook in Vaticaanstad moet je betalen om kerken te bezoeken."

Volgens de verdediging werden de praktijken van het koppel in Nederland al eens onderzocht door de justitie en concludeerde die dat er niets strafbaars gebeurde. Ook zouden alle klachten het werk zijn van de ex-partner van Anita V.H.

"Die voert een heuse heksenjacht tegen ons", sprak de vrouw zelf. "Johan is een hele goede ziener en mijn ex wil hem van de planeet af zodat hij niets meer kan zien van zijn criminele organisatie, die zich bezighoudt met drugs en kinderprostitutie.

De verdediging wees er ook op dat Johan D.W. jaren geleden al opdook in het reportageprogramma van Paul Jambers. "Toen vond het parket het blijkbaar niet nodig om op te treden", klonk het.

Het vonnis valt op 1 maart.