Zelfverdedigingscursus op de UA na moord op Julie Van Espen

20 september 2019

Peter Huyge geeft vanaf oktober een cursus zelfverdediging op de Universiteit van Antwerpen. Het idee ontstond na de moord op Julie Van Espen, de vriendin van zijn zoon. Met het project ‘Pioen’ wil hij vrouwen aanleren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen wanneer ze worden aangevallen. Zo wil hij een negatief punt omzetten in iets positiefs.

Het project is vernoemd naar de lievelingsbloem van Julie en staat open voor vrouwen van alle leeftijden. “Als we één vrouw, of twee of drie, kunnen redden dan is ons doel bereikt”, aldus Huyge. “We hopen dat vrouwen het nooit nodig gaan hebben, maar spijtig genoeg zal het hier en daar nog eens gebeuren.”