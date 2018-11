Zelfstandigen krijgen vaderschapsverlof IB

14 november 2018

04u31

Bron: Belga 0 Zelfstandigen die vader worden, kunnen op termijn ook genieten van vaderschapsverlof. Dat kondigt federaal minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) vandaag aan in De Tijd.

Werknemers hebben nu recht op tien dagen betaald vaderschapsverlof. Die kunnen ze opnemen tot vier maanden na de geboorte van hun kind. Zelfstandigen hebben daar geen recht op. Ducarme wil daar nog deze regeerperiode (voor mei 2019) verandering in brengen.

"Vaders die hun activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreken voor de geboorte van hun kind, moeten kunnen genieten van betaald verlof", luidt het in zijn beleidsnota.

Spreiden van verlofdagen

Over de duur van het vaderschapsverlof laat Ducarme zich niet uit. De kans is echter klein dat zelfstandigen minder dagen vaderschapsverlof krijgen dan werknemers. Zeker is dat de zelfstandigen hun verlofdagen kunnen spreiden in de tijd, benadrukt hij. Het geld komt van de socialezekerheidsdienst voor de zelfstandigen.