Zelfstandigen krijgen binnenkort ook pleegouderverlof: “De komst van een kind is een belangrijk moment” AW

07 november 2018

20u40

Bron: Belga 0 Zelfstandigen die voor minsten zes maanden pleegkinderen opvangen, kunnen daarvoor binnenkort ook verlof krijgen. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde daar vandaag een amendement over goed. Minister van Middenstand Daniel Ducarme (MR) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) reageren tevreden.

Dankzij een wet uit september kunnen werknemers die de zorg van een geplaatst kind op zich nemen nu al zes weken verlof krijgen. Voor zelfstandigen bestaat die mogelijkheid nog niet. Het goedgekeurde amendement moet dat verschil in behandeling wegwerken.



"De komst van een kind in een pleeggezin is een belangrijk moment, zowel voor het kind als voor het pleeggezin. Het is dus gerechtvaardigd dat het pleeggezin de nodige tijd krijgt om dat kind op te nemen", zegt Ducarme. "Het is goed dat ook zelfstandigen recht krijgen op pleegouder- en extra adoptieverlof. Dankzij het initiatief van federaal parlementslid Egbert Lachaert hebben pleeg- of adoptiekinderen van zelfstandigen binnenkort evenveel recht op een warme ontvangst", zegt minister De Block nog.

Concreet zal de zelfstandige die het verlof neemt een vergoeding van 484,92 euro per week krijgen, tot maximaal zes weken.