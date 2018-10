Zelfs tussen de soep en de patatten haalt Francken (grappend) uit naar Groen ADN

28 oktober 2018

18u16 6 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kan de steken naar Groen duidelijk niet laten. Nadat hij eerder deze week zwaar uithaalde naar de partij, maakte hij vandaag van een zondags soepmoment gebruik om opnieuw -grappend- naar zijn verzuurde relatie met Groen te verwijzen.

“Preisoep gemaakt, heerlijk van smaak maar ze ziet eigenlijk niet groen. Wat doe ik verkeerd?”, vraagt de staatssecretaris zijn volgers op Twitter. “Of wil dat tussen groen en mij gewoon echt niet lukken?”, voegt hij er met een knipoog aan toe.

Dat het water (van de soep, zo u wil) de laatste tijd erg diep is tussen N-VA en Groen, is wel duidelijk. Met name in Antwerpen. In de zoektocht naar een nieuwe Antwerpse coalitie zijn vele ogen gericht op Groen, dat samen met N-VA een meerderheid zou kunnen vormen. Zou. Tot nu toe blijft het afwachten in wiens kamp die bal nu eigenlijk ligt of moet liggen. De resoluties die Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien maandag in de gemeenteraad had ingediend, werden weggestemd.

Francken denkt er duidelijk het zijne van. In een interview op Radio 1 donderdag noemde hij Groen tot viermaal toe “arrogant”. “Groen denkt dat het onoverwinnelijk is”, klonk het. Over de weggestemde resoluties toonde hij zich blij dat de groenen “eindelijk eens met de realiteit worden geconfronteerd”. “Groen is in Antwerpen afgegaan als een paar schooljongens”, zei hij. In ‘De Zevende Dag’ vanmorgen reageerde Kristof Calvo (Groen) op de sneer van de staatssecretaris. “Verzoenen is moeilijk voor Theo Francken", stelde Calvo. “Maar hij verwart arrogantie met assertiviteit.”

