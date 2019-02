Zelfs trouwen wordt digitaal: papieren huwelijksakte verdwijnt, handtekening enkel voor de show Ingrid De Vos

15 februari 2019

05u00 1 Trouwplannen? Binnenkort doet u het digitaal op het gemeentehuis - al zullen de meeste steden en gemeenten u tóch nog een pen aanreiken om uw handtekening te plaatsen. Is het niet uit angst voor wat kan mislopen, dan wel voor de symboliek.

Handtekeningen van burgers zijn na 31 maart officieel niet meer nodig aan het loket van de burgerlijke stand. "De ambtenaar, of de schepen bij de voltrekking van een huwelijk, zal de elektronische akte tekenen met de elektronische identiteitskaart", deelde justitieminister Koen Geens (CD&V) gisteren mee.

Maar niet overal is er 100% vertrouwen in de digitalisering. Zo aarzelt de stad Hasselt. "Wij werken nog steeds met pen en papier", zegt woordvoerster Karen Jacobs. "Ook na 31 maart zullen we de mensen nog laten tekenen. Bij een groot moment als het huwelijk hoort een symbolische handtekening. Maar ook voor geboortes en overlijdens adviseert de hogere overheid toch nog een handtekening (als bijlage) bij de akte te bewaren. Wij gaan dat opvolgen om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen."

Ook de steden en gemeenten die de omslag zonder voorbehoud maken, waken erover dat het laatste stukje romantiek bij het burgerlijk huwelijk niet wordt opgeofferd aan de digitalisering. "Wij behouden zeker een ceremoniële handtekening", klinkt het in Brugge, Leuven en Gent. "Mensen willen iets tastbaars meenemen naar huis", verklaart etiquette-expert Kevin Strubbe. "Met dat boterbriefje lijkt de bezegeling van de liefde échter."

Gedichtje erbij

De grootste drukker van trouwboekjes speelt in op de nood aan een passend plekje voor die symbolische handtekeningen. "Wij voorzien de mogelijkheid om een document in te schuiven", zegt Silke Dewanckele van de Brugse uitgeverij Vanden Broele. Nochtans waren die trouwboekjes voor hetzelfde geld al naar de geschiedenisboeken verwezen, want wettelijk zijn ze nooit verplicht geweest. "Maar de Vlaamse gemeenten geven ze graag nog mee", zo weet Dewanckele. "Brugge, Deinze en Zwevegem plaatsten net nog een nieuwe bestelling voor het klassieke boekje. Veurne, Wevelgem en Olen kozen een moderne versie waarin plaats is voor foto's van het bruidspaar en hun persoonlijke aantekeningen. Antwerpen en Lille lassen een tekst in van de stadsdichter. En in Sint-Gillis-Waas vroegen ze extra ruimte voor felicitaties, zodat het trouwboekje ook als gastenboek op het feest kan dienen." Sommige zaken, zoals de opsomming van de huwelijksverplichtingen, worden tegenwoordig wél weggelaten, of naar achteren geschoven.

Rode inkt

Als een huwelijk op de klippen loopt, zal de burgerlijke stand na 31 maart minder werk hebben. "Elke scheiding schrijven we nu met rode inkt bij in de marge van de huwelijksakte. Vervolgens worden rechtbank en rijksregister per brief verwittigd. Vanaf 1 april gebeurt dat allemaal automatisch", zegt Steve Heylen van de burgerlijke stand van de stad Leuven.

Ook de burger doet zijn voordeel bij de digitalisering: de overheid moet immers zélf in haar administratie snuisteren als ze iets nodig heeft. "Wie bijvoorbeeld een nummerplaat wil overzetten op naam van de echtgenoot, moet nu naar de burgerlijke stand. Na 31 maart moet de overheid de huwelijksakte zelf opzoeken", aldus nog Heylen.

Ook voor een overlijden hoef je niet meer naar de burgerlijke stand. Belangrijk voor papa's in spe: de geboorte van je kind vereist wél een bezoekje aan het gemeentehuis.