Zelfs op vakantie provoceert Bart De Wever: "Buiten piste skiën mag eigenlijk niet, maar het is toch zo plezant"

09 maart 2019

18u50 15 In de krokusvakantie gaan veel mensen skiën. Ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever staat momenteel op de latten. Maar een recente post van de N-VA-partijvoorzitter valt niet bij iedereen in goede aarde. “Buiten de piste skiën mag eigenlijk niet, maar het is toch zo plezant”, schreef De Wever bij een kiekje op skiverlof.

Een eerdere foto van zijn geel-zwarte Vlaamsgezinde ski-outfit leverde De Wever al snel duizenden ‘likes’ op op zijn Facebookpagina. Maar bij de post van gisteren verschijnen er veel boze en verbaasde emoticons, vergezeld van kritische commentaren.

“Onverantwoord”

“Als je zo’n publieke figuur bent, vind ik het not done om dit te promoten”, schrijft iemand als reactie. “Dit is echt niet slim”, klinkt het in een andere respons. “Onverantwoord”, “geen goed voorbeeld” en “dom, heel dom” vatten nog mensen de foto samen.



Anderen wijzen op de skisporen die in het beeld te zien zijn en gaan dus uit van een grapje. “Mensen geloven ook echt alles. Zelfs een grap kunnen ze niet verdragen”, zucht iemand. “Je moet niet blind zijn om direct te zien dat dit geen verboden piste is”, luidt het elders.

De eventuele humor wordt alleszins niet door iedereen gesmaakt. “Dan vrees ik dat die in dit geval misplaatst is”, reageert iemand.



Ongevallen

Hoe dan ook, deze winterperiode zijn er meerdere slachtoffers gevallen bij skiongevallen buiten de piste. De reddingsdiensten hameren erop om binnen de afgebakende skipistes te skiën.

