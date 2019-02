Zelfs na bakken regen is grondwaterpeil op sommige plaatsen in Limburg en Vlaams-Brabant historisch laag AW

10 februari 2019

08u14

Bron: VRT NWS, VMM 0 Door de vele regen is de hoogte van het grondwater in Vlaanderen de afgelopen weken al heel wat gestegen: goed nieuws na de aanhoudende droogte de afgelopen zomer. Meer zelfs, in Limburg en Vlaams-Brabant mag het nog wat harder regenen. Dat blijkt uit gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het was je misschien al opgevallen: beekjes, vijvers en moerassige gebieden lijken eindelijk terug te herstellen na een extreem uitputtende zomer. Vooral augustus (2018) was een boosdoener voor het grondwaterpeil in Vlaanderen. Sindsdien kampen we met zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Zelfs na alle regen van de afgelopen weken wordt het tekort niet meteen goedgemaakt.



In Vlaams-Brabant en Limburg zijn de grondwaterstanden op één derde van de locaties nog altijd historisch laag. Dat is “omdat ze in de wintermaanden normaal op hun hoogste punt staan”, legt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit aan VRT NWS.

Buffer

Terwijl we nu helemaal geen hinder ondervinden van de lage grondwaterstanden, kan het gebrek aan een buffer wel eens problematisch worden eenmaal de zomerperiode aanbreekt. In de zomer verbruiken zowel huishoudens als de landbouw immers veel meer water dan in de winter.

Gelukkig (voor het grondwaterniveau) wordt er de komende maand nog heel wat regen verwacht. Of dat een positief effect heeft en voldoende reserves op lange termijn garandeert? “Het is moeilijk om op langere termijn goede voorspellingen te doen”, aldus Katrien Smet.

