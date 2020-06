Zelfs in de kerk moet je reserveren: beperkt aantal stoelen voor eerste eucharistieën JTO

13 juni 2020

16u34

Bron: Belga 0 In de vooravond en morgenochtend vinden op vele plaatsen de eerste eucharistievieringen met gelovigen plaats sinds de coronalockdown. “Op verschillende plaatsen zullen er vieringen zijn”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Maar door de veiligheidsmaatregelen is het aantal stoelen beperkt, en op verschillende plaatsen werd met reserveringen gewerkt”.

Weinig plaatsen

De Bisschoppenconferentie heeft geen zicht op het aantal vieringen dat wel of niet zal plaatsvinden, omdat het de lokale teams zijn die beslissen of ze de richtlijnen uit het draaiboek dat werd opgesteld, kunnen volgen.

In elk geval zijn religieuze diensten weer mogelijk sinds maandag 8 juni. Er gelden wel beperkingen. Zo mogen er maximaal honderd deelnemers zijn, moet er een onderlinge afstand van anderhalve meter worden gerespecteerd en moet elke aanwezige over minstens 10 vierkante meter beschikken. Dat betekent volgens De Kerpel dat in kleine kerken maar twintig of dertig gelovigen binnen zullen kunnen, en zestig tot zeventig in wat grotere kerken. Honderd plaatsen zijn er alleen maar in de grootste kerken en kathedralen.

Diegenen die deze week een viering kunnen bijwonen, staan volgende week hun plaats af aan andere gegadigden. Geert De Kerpel (woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie)

Op voorhand reserveren

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, werd er in verschillende parochies beslist om met reserveringen te werken. Wie de eucharistieviering wilde bijwonen, moest dat op voorhand doorgeven via een website, mail of telefoon. Dat was bijvoorbeeld het geval in de parochie Gent-West, in Ninove en in Dendermonde. “Vaak is daar afgesproken dat diegenen die deze week een viering kunnen bijwonen, volgende week hun plaats afstaan aan andere gegadigden”, aldus nog De Kerpel.

Mondmasker dragen

In het draaiboek staan ook veiligheidsmaatregelen voor tijdens de vieringen. Zo wordt het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van het kerkgebouw aangeraden. En iedereen die de kerk binnengaat, kan de handen ontsmetten met beschikbaar gestelde alcoholgel. Koorzang kan tot nader order niet, en de vredeswens wordt vanop afstand uitgesproken. “Ter communie gaan kan, maar uitreiker en communicant houden ruim afstand door armen ver uit te strekken en de uitreiker moet de hostie eerbiedig laten vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand van die communicant te raken”, besluit De Kerpel.