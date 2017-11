Zelfs België-Japan is risicomatch MMB/SDVO

05u07 0 Mathias Mariën Rellen op de Gistelsesteenweg in Brugge na de wedstrijd Club-Antwerp op 22 oktober. De Brugse politie neemt extra maatregelen voor de oefeninterland België-Japan vanavond in het Jan Breydelstadion. "We beschouwen het als een risicomatch", bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

"Gevreesd wordt dat de relschoppers die op 22 oktober toesloegen na Club Brugge - Antwerp daar nu een vervolg aan willen breien." Concrete aanwijzingen voor nieuwe rellen zijn er evenwel niet. "Het grootste probleem is dat we niet weten welke supporters er allemaal zullen zijn", aldus Landuyt. "Een fan van de Rode Duivels zijn is één zaak. Maar daarmee weten we niet voor welke ploeg iemand supportert in clubverband. Dat zorgt voor een verhoogd risico als verschillende groepen in één vak zitten." (MMB/SDVO)