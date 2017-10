Zelfs 4 meter hoge muur kon bodybuilder niet stoppen: slachtoffer werd naakt vastgebonden aan boom ALEX DEAN TOONT HOE HIJ FOTOGRAAF OMBRACHT JEW/KAV

08u38 80 Foto's PN Alex Dean heeft uren in de bosjes gewacht om fotograaf Jeroen Verstraete (39) te doden. Hij moest daarvoor zelfs een muur van 4 meter beklimmen. Dat bleek gisteren op de reconstructie. De bodybuilder toont vandaag hoe hij zijn ex Mailys (18) en haar grootouders vermoord heeft.

Voor de reconstructie van de moord op Jeroen Verstraete van 25 juli werd gisterochtend de ruime omgeving van het kasteeldomein in Sint-Amandsberg bij Gent afgesloten. Pas iets voor 14 uur werd Alex Dean, die een bivakmuts droeg, met een zwarte Mercedes binnengereden. De reconstructie buiten duurde meer dan een uur, het tweede deel concentreerde zich in de inkomhal. Daarna verplaatste alles zich terug naar buiten: de laatste fase waarbij het slachtoffer met een touw naakt werd vastgebonden aan een boom. Daar werd zijn lichaam ook teruggevonden.





Foto's PN

Tussen bomen en struiken

Uit de wedersamenstelling blijkt dat Alex Dean de moord goed gepland en bedacht heeft. "Zo heeft hij getoond waar hij over de 4 meter hoge kasteelmuur is geklommen en waar hij zich uren heeft verstopt tussen de bomen en de struiken", zegt een bron dicht bij het onderzoek. Na uren wachten, viel hij Verstraete aan op het moment dat hij toekwam aan het kasteel waar hij woonde. Daarop heeft hij de man, voor wie zijn ex Mailys tientallen keren poseerde, gedood.



Enkele dagen na de moord kon Alexander Dean opgepakt worden aan een Delhaize in Oostende. Hij legde intussen bekentenissen af. "De reconstructie is heel sereen verlopen en was op bepaalde punten ook verhelderend", zegt meester Amélie Van Belleghem, die Dean bijstaat. "Mijn cliënt heeft alleszins goed meegewerkt."



Vandaag volgt deel twee van de wedersamenstelling. Het Brugse gerecht reconstrueert de drievoudige moord in het West-Vlaamse Moere op Mailys en haar grootouders. De ouders van het meisje waren gisteren ook aanwezig. Vandaag hopen ze dat ze antwoorden krijgen op de vele vragen die ze nog hebben.