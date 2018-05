Zelfrijdende wagen levert pakjes in Mechelen kv

25 mei 2018

16u40

Bron: Belga 70 In Mechelen is vandaag getest of een zelfrijdend voertuig kan worden ingezet voor het leveren van pakjes in de binnenstad. De test kadert in het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden) en is een primeur voor Vlaanderen.

"We bekijken of we zo'n voertuigen kunnen inzetten voor stadslogistiek, het gaat om de eerste test op publiek domein in Vlaanderen", zegt Kris Neyens van VIL, een innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen.

Voor de test werd een elektrisch voertuig van het Franse bedrijf Easymile ingezet. Het legde volledig autonoom enkele trajecten af, al zat er wel iemand in het voertuig om in te grijpen mocht het mislopen. Het voertuig, dat tegen maximaal 10 kilometer per uur reed, kan tot acht uur lang rijden zonder opladen.

Uit de test moet vooral blijken of zelfrijdende voertuigen een meerwaarde kunnen betekenen bij "last mile"-levering in een stadskern.

"We willen de leefbaarheid in de stad verhogen door nieuwe technieken in te zetten", zegt Mechels schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). "Met deze test willen we zien hoe het voertuig zich gedraagt en wat de leerpunten zijn. Er is nog geen wettelijk kader voor zelfrijdende voertuigen, dus voorlopig blijft het bij een test."

Het project ALEES, dat in februari 2017 van start ging, onderzoekt de mogelijke rol van zelfrijdende voertuigen in logistieke trajecten in de stad. VIL analyseert aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de autonome voertuigen efficiënt in te zetten binnen logistieke applicaties, zoals pakketlevering.

VIL werkt het project ALEES uit in samenwerking met ACP, bpost, Bringme, DHL PARCEL BELUX, Stad Mechelen, Rhenus SML, Trimble, en Port of Antwerp.

Begin mei was al een zelfrijdende wagen te zien in Leuven. Het ging toen om een demonstratie, die niets te maken had met pakjeslevering.