Zeldzame beelden: boommarter gespot in het Zoniënwoud Rob Van herck

09 april 2019

12u31

Bron: VTM Nieuws 2 In het Brusselse Zoniënwoud is afgelopen maand een boommarter gespot, en dat levert zeldzame beelden op. De boommarter was in ons land met uitsterven bedreigd en dus is het goed nieuws dat hij nu opnieuw opduikt, zegt Agentschap voor Natuur en Bos aan VTM Nieuws.

In tegenstelling tot zijn broertje de steenmarter, ging het lange tijd niet goed met de boommarter in ons land. Er waren nog maar enkele exemplaren. De inheemse soort dreigde uit te sterven.



De afgelopen jaren zijn er terug enkele boommarters gespot in Vlaanderen. Het is een teken dat de getroffen maatregelen werken. Door aangelegde ecoducten heeft de marter nu bijvoorbeeld een groter leefgebied gekregen. Ook voelt het dier zich beter thuis in de ‘wildere’ bossen.

