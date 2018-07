Zeldzaam vogeltje houdt naaktstrand tegen

Er komt geen tweede naaktstrand aan de Belgische kust. Een zeldzaam vogeltje lijkt de spelbreker. De Federatie van het Belgische Naturisme had haar oog laten vallen op een afgelegen stuk strand in Westende, omdat het nu soms te druk is in Bredene. Dat stuit echter op een 'njet' van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).