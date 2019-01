Zeker vijf relschoppers geïdentificeerd na rellen tijdens oudejaarsnacht in Molenbeek Nathalie De Bisschop

11 januari 2019

18u51

Bron: vtm nieuws 0 Tien dagen na de rellen in Molenbeek zijn zeker vijf relschoppers geïdentificeerd. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen. Daarnaast is de politie nog op zoek naar heel wat anderen.

De politie van de zone Brussel-West (waartoe Molenbeek behoort) had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van het metrostation Zwarte Vijvers. Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd.

De politie en brandweer werden met stenen bekogeld en vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd. Vier agenten raakten ook lichtgewond. Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij ook beschadigd.

De politie van Sint-Jans-Molenbeek stelde een fotoboek op met zo veel mogelijk foto’s van de relschoppers. De eerste vijf zijn nu geïdentificeerd.

