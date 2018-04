Zeker uur aanschuiven op Brusselse binnenring na zwaar ongeval

16 april 2018

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, VTM Nieuws

De paasvakantie is nog maar net achter de rug of daar is de eerste zware avondspits al. Op de Brusselse binnenring is in Zaventem rond 15 uur een zwaar ongeval gebeurd met een personenwagen en twee vrachtwagens. Het verkeer moet plaatselijk over twee rijstroken in plaats van vijf. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum moet men al rekening houden met zeker een uur aanschuiven.