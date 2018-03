Zeker tien Rode Duivels hebben postbusvennootschap in Luxemburg lva

31 maart 2018

05u21

Bron: Belga 2 Zeker 10 van de 28 Rode Duivels die deze week nog geselecteerd waren voor de vriendschappelijk wedstrijd tegen Saoedi-Arabië lieten al een Luxemburgse postbusvennootschap oprichten. Het gaat om Kevin De Bruyne, Eden Hazard, de broers Lukaku, Nacer Chadli, Kevin Mirallas, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Marouane Fellaini en Divock Origi, zo schrijven De Tijd en Le Soir vandaag.

De acht nu nog actieve postbusvennootschappen hebben samen voor 14 miljoen euro aan activa op hun balans. Bij vijf postbusvennootschappen is tussen 2013 en 2016 voor bijna 8 miljoen euro aan nettowinsten toegestroomd. Dat zijn de Luxemburgse speeltjes van de broers Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Kevin Mirallas en Nacer Chadli. Hun laatste jaarrekeningen bewijzen dat deze duivels ook fiscale dribbelaars zijn: ze betaalden er de jongste jaren maar 15,9 tot zelfs maar 5,2 procent belastingen. Eden Hazard, die er nog een Ierse constructie naast zet, betaalt zelfs geen belastingen.

Het is vooral voor de royalty's van portretrechten dat de Rode Duivels graag in Luxemburg vertoeven. Op 80 procent van die inkomsten uit 'intellectuele eigendom' moeten ze in het Groothertogdom geen belasting betalen. Ze moeten dus nog maar 26 procent belasting betalen - het huidige tarief in Luxemburg - op de resterende 20 procent. Dat leidt tot een belastingvoet van 5,2 procent op de totale inkomsten