Zeker niet wegblijven bij huisarts of uit ziekenhuis

Bron: Belga 0 "We zouden de mensen die niet-coronagerelateerde ziektes of aandoeningen hebben, willen vragen om alstublieft contact op te nemen met de huisarts en als het dringend is naar de spoeddienst van een ziekenhuis te gaan", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.

"We merken een sterke daling in de cijfers van mensen die normaal moeten langsgaan bij de arts, maar nu daar wegblijven, wellicht uit vrees dat ze zullen besmet worden wanneer ze naar de dokter of naar het ziekenhuis gaan.”

Het is dezelfde oproep die gisteren werd gelanceerd op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. En ook het artsensyndicaat BVAS waarschuwde eerder voor het verdere uitstel niet-dringende consultaties.

Daarnaast meldt Margot Cloet dat er nog steeds patiënten in het kader van interregionale afspraken worden verplaatst, vooral uit Limburg. Was dat eerder naar UZ Leuven, dan gaat het nu ook al richting Antwerpen en de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Materiaal en medicijnen

Wat medisch materiaal en medicijnen betreft, worden de behoeften doorgegeven aan de taskforce van minister De Backer (Open Vld). "Die systemen komen op gang en we hopen dat de bestellingen snel kunnen geleverd worden. Logistiek is alles in gereedheid gebracht om de verdeling te doen, zodra er geleverd wordt", besluit Cloet.

