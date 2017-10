Zeker 27 doden bij ontploffing in vuurwerkfabriek in Indonesië 10u44

Bron: Belga 0 Twitter In een vuurwerkfabriek nabij de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn vandaag zeker 27 mensen om het leven gekomen, nadat een ontploffing tot brand had geleid. Nog eens 35 mensen raakten gewond. Dat meldt de tv-zender Metro TV op basis van verklaringen van de lokale brandweer.

De slachtoffers zouden allemaal werknemers zijn van de fabriek in Tangerang, net ten westen van Jakarta. De brand vernielde het gebouw.



De ontploffing blies het dak van de fabriek die nog maar zes weken operationeel was. Daarop volgde een brand die het gebouw volledig verwoestte.



Op beelden die een omwonende maakte met zijn mobiele telefoon, is te zien hoe vlammen uit de fabriek slaan, terwijl omstaanders "O, mijn God!" roepen.





Gudang petasan di di Kosambi, Kab.Tangerang meledak dan terbakar https://t.co/mt0IlHl1mL #TragediKosambi pic.twitter.com/bHrSJGOP13 Media Center(@ infobencana) link