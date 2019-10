Zeiltocht Anuna De Wever richting Zuid-Amerika verloopt niet probleemloos: boot noodgedwongen aangelegd ttr

07 oktober 2019

12u58 66 Anuna De Wever vertrok vorige week woensdag vanuit Amsterdam samen met een dertigtal jonge klimaatactivisten van Youth for Climate Belgium per zeilboot naar Zuid-Amerika, waar ze de klimaatconferentie COP25 in Chili zullen bijwonen. De tocht verloopt echter niet zonder problemen. Er is iets stuk aan het waterzuiveringssysteem, waardoor het schip is aangelegd in Frankrijk. Dat meldt Katrien Van der Heyden, de moeder van Anuna, aan onze redactie.

De overzeese reis richting Zuid-Amerika loopt niet bepaald van een leien dakje voor de klimaatjongeren, onder wie Anuna De Wever (18), haar oudere zus Josefien Hoerée (23) en Adélaïde Charlier (18) van Youth For Climate Belgium. De zeilboot Regina Maris kampt met een probleem aan het waterzuiveringssysteem. “Het schip is even aangelegd (onvoorzien) in Brest. Ze moeten een nieuw onderdeel oppikken. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze aanleggen en of ze van het schip af kunnen”, aldus Van der Heyden.

“Op de boot stelt iedereen het goed”, vervolgt moeder Van der Heyden. Maar de zeiltocht is zowel fysiek als mentaal een zware beproeving. “Adélaïde is de hele tijd zeeziek en tot nu toe is de zee enorm stormachtig geweest. Het enige wat ze dan kunnen doen is op het dek zitten en zich heel stevig vasthouden en de uren voorbij laten glijden”, klinkt het. “Ze hebben spierpijn doordat ze zich altijd schrap moeten zetten bij elke stap. Eens voorbij de Golf van Biskaje hopen ze in rustiger water te komen.”

Duurzaam reizen

De klimaatactivisten zeilen in ongeveer zeven weken via tussenstops in Casablanca, Tenerife, de Kaapverdische Eilanden en Recife (Brazilië) naar hun bestemming Rio de Janeiro. De klimaatjongeren zullen er met natuurbeschermingsorganisaties en traditionele leiders, waaronder indianenchef Raoni, de aandacht vestigen op de rampzalige situatie van het regenwoud. Het laatste stuk van hun tocht verloopt per bus naar Chili, waar ze van 28 tot 30 november deelnemen aan de Youth Climate Conference in Valparaiso en vervolgens van 2 tot 13 december de COP25 in Santiago bijwonen.

De jongeren gaan per zeilboot omdat ze willen nadenken over duurzaam reizen. “Met de reis per zeilboot willen we ook de aandacht vestigen op de reflectie die we moeten maken over onze vervoerswijzen. Het aandeel van de luchtvaart zal verdubbelen en dat is geen stap in de goede richting”, zei Charlier eerder.