Zeg niet zomaar klimaatspijbelaar: verschillende scholen gaan leerlingen verplichten om mee te lopen in klimaatmars kg

14 maart 2019

07u44

Bron: Het Nieuwsblad 86 Enkele scholen in Vlaanderen gaan hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars op vrijdag. Daarvoor krijgen ze de steun van Vlaamse onderwijskoepel GO!, en ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bevestigt dat een verplichte deelname is toegestaan.

Deze vrijdag komen jongeren wereldwijd op straat om te betogen voor het klimaat. Volgens de website Fridays for the Future zouden er 1.325 betogingen op de agenda staan in 98 landen. Ook in ons land vinden acties plaats in verschillende steden, waaronder Brussel.

Maar een deel van de aanwezige jongeren zullen niet noodzakelijkerwijs spijbelen om mee te lopen in de klimaatmars. Verschillende scholen in Vlaanderen verplichten hun leerlingen deze vrijdag om deel te nemen, als een soort buitenschoolse activiteit. Dat is toegestaan, volgens onderwijsminister Hilde Crevits.



“Deelname aan de manifestatie is een extra-muros-activiteit, gekoppeld aan het pedagogisch project, de onderwijsdoelen en het leerprogramma”, verduidelijkte ze in een schriftelijke boodschap aan de Vlaamse scholen.



Ook Vlaamse onderwijskoepel GO! is te vinden voor een verplichte deelname. “De minister heeft de regels dinsdag verduidelijkt en daaruit blijkt dat een manifestatie of een mars toegelaten is als buitenschoolse activiteit. Het klimaat overstijgt de politiek”, zegt woordvoerster Nathalie Jennes aan het Nieuwsblad.

“Deel van het programma”

Zo hebben de Sint-Maartenschool en het Koninklijk Atheneum in Beveren alvast de knoop doorgehakt. Zij organiseren zelf een klimaatmars en verwachten dat hun leerlingen daaraan deelnemen. Wie onwettig afwezig is, wordt beschouwd als een spijbelaar.



“We hebben net een politiek debat op school georganiseerd. Dan vragen we evenmin aan leerlingen of ze dit willen bijwonen of niet. Het behoort nu eenmaal tot het programma”, zei Kathleen Thomassen, directeur van het Koninklijk Atheneum eerder al in de krant. Er klinkt wel al kritiek bij een aantal ouders omdat de leerlingen geen keuze wordt gelaten en er geen alternatieve activiteiten zijn voorzien.

Bekijk ook: