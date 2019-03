Zeg niet langer ‘gescheiden’, maar ‘ongehuwd’ Mensen kunnen zogeheten stigma in overheidspapieren laten wissen Roel Wauters

20 maart 2019

14u47

Bron: De Morgen 2 Wie gescheiden is, zal niet langer zo moeten geboekstaafd staan bij de overheid. Hij of zij kan zijn burgerlijke staat laten aanpassen naar ‘ongehuwd’, zo werd vanochtend gestemd in het parlement.

Voor veel mensen is het confronterend om telkens de term ‘uit de echt gescheiden’ te zien verschijnen op officiële papieren. Niet alleen wordt soms een pijnlijke herinnering bovengebracht, sommigen beschouwen het als een soort stigma.



Dat verandert nu. Wie gescheiden is, hoeft niet langer die titel te dragen als burgerlijke staat. Hij of zij krijgt de keuze om terug te keren naar de status van ‘ongehuwd’. Ook weduwen en weduwnaren krijgen die kans. Een wetsvoorstel in die zin werd vanochtend goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een verplichting.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen