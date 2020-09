Zeg niet ‘bubbel van vijf’ maar ‘referentiecijfer’: zo werkt het Tom Windey

23 september 2020

15u09

Bron: De Morgen 1 In de plaats van de bubbel van vijf stelt de Nationale Veiligheidsraad een nieuw systeem voor om sociale contacten te beperken en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Premier Wilmès had het deze middag op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad over een ‘referentiecijfer’. Elke huisgenoot mag per maand met vijf mensen buiten het gezin contacten onderhouden.

Nauwere contacten betekent dat u langer dan 15 minuten bij iemand bent, zonder anderhalve meter afstand te houden en waarbij u geen mondmasker hoeft te dragen.

Met de betrokken personen mag u bijvoorbeeld knuffelen, samen iets gaan eten of drinken en hoeft u dus geen afstand te bewaren.

Het gaat om een ‘advies’, waarbij iedereen zijn individuele keuze moet maken, benadrukt de premier. Iedereen moet ‘in eer en geweten’ beslissen.

Verder mag u nog altijd zoveel mensen zien als u wilt. Zolang u de afstands- en hygiëneregels maar goed respecteert, en niet met meer dan tien mensen tegelijk afspreekt.

Stap voor stap gaan we opnieuw naar een normaal leven. Geen bubbel van vijf meer. Elke huisgenoot mag per maand met 5 mensen buiten het gezin nauw contact hebben. #veiligheidsraad Jan Jambon(@ JanJambon) link

