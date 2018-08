Zeeuwse mosselseizoen gaat van start: iets kleinere mosselen, maar topkwaliteit AV

01 augustus 2018

14u12

Bron: Belga 7 Vandaag is het Zeeuwse mosselseizoen officieel van start gegaan in het Nederlandse Yerseke. De aanvang van het seizoen valt vijf weken later dan de voorbije jaren. Ook zijn de Zeeuwse bodemcultuurmosselen dit jaar wat kleiner en stijgt hun prijs, maar ze zijn wel van topkwaliteit.

In het Nederlandse Tholen werden de eerste mosselen naar boven gehaald en geproefd. Volgens Nico van Zantvoort, veilingmeester bij de Nederlandse mosselveiling, zijn ze van goede kwaliteit. "De mosselen zijn wat aan de kleinere kant, maar wel van topkwaliteit. We zagen dat de mosselen de laatste weken hun energie gestoken hebben in de toename van het vleesgewicht, niet zozeer in de groei van de schelp."

Mosselkweker Marinus Padmos verduidelijkt. "Het is dus de grootte van de schelpen die dit jaar aan de lage kant is. Het vleespercentage binnen de schelp is nu gemiddeld 30 procent, vorig jaar was dat 25 en daar zijn we wel heel tevreden mee." De grote mosselen zullen dus moeilijker te vinden zijn. Logischerwijs verhoogt daarom de prijs van die mosselen.

Uitgestelde start van het mosselseizoen

In de restaurants aan de Belgische kust en elders, kan je al een tijdje genieten van mosselen, maar ofwel waren dat mosselen van de hangcultuur - in juni -, ofwel waren dat Duitse. Mosselen van de hangcultuur groeien aan het oppervlak van het water, waardoor ze meer zonlicht krijgen en sneller klaar zijn. Daarom belanden ze dus ook sneller op de markt.

Een verklaring waarom de Zeeuwse bodemcultuurmosselen later dan gewoonlijk rijp zijn, is niet eenduidig. "Het is een natuurproduct. Weersomstandigheden, of er veel of weinig voedsel en zuurstof in het water zit, de cyclus van de mossel zelf; dat zijn allemaal factoren waar de mosselkweker geen invloed op heeft."

Mosselkweker Marinus Padmos legt verder uit: "We zijn dit jaar gestart met een groeiachterstand. Die kwam er doordat er vorig jaar in het voorjaar te weinig voedsel was in de zee. Vanaf het najaar 2017 ging de groei wel goed, maar de achterstand in de tweejarige groeicyclus van de mosselen viel niet meer in te halen."