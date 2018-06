Zeeman roept kindervesten terug wegens schadelijke verfstoffen TTR

15 juni 2018

10u10

Bron: Belga 6 De Nederlandse textielwinkelketen Zeeman, die ook actief is in België, roept twee kindervesten terug. In de vesten zijn te hoge hoeveelheden verboden verfstoffen gebruikt. Dat meldt Zeeman vandaag.

De vesten zijn verkocht in april en mei. Ze zijn donkerblauw of grijs, hebben oogjes en oortjes op de capuchon en het woord 'cool' op de borst. De gebruikte verfstoffen zijn in Europa verboden, omdat ze schadelijk zijn voor het milieu en voor de mensen die ermee werken. Bij langdurige en directe blootstelling kan een gezondheidsrisico ontstaan.

Wie zo'n vest heeft gekocht, kan die terugbrengen naar de winkel en krijgt dan het aankoopbedrag terug.