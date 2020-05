Zee en zand vormen geen groot risico op besmetting, zwerfvuil op het strand wél kg

15 mei 2020

13u14

Bron: Belga 76 Het risico op een Covid-19-besmetting via het zeewater of het zand is zeer klein. Dat blijkt uit een onderzoek naar de mogelijkheid tot besmetting aan de kust komende zomer, door het Vlaams Instituut voor Zee (VLIZ) in samenwerking met de Universiteit Gent en de provincie West-Vlaanderen. Het virus kan wel verspreid worden via aanraking met recent achtergelaten zwerfvuil.

Het VLIZ onderzocht in samenwerking met de Universiteit Gent en de provincie West-Vlaanderen de mogelijkheid tot besmetting op onze Vlaamse stranden. Uit dat onderzoek blijkt dat de kans op besmetting via zeewater of zand eerder klein is. Het virus overleeft niet in zeewater. Enkel bij overvloedige regen kan onbehandeld afvalwater in zee terechtkomen en is besmetting mogelijk.

Vuil op het strand

Aangezien het virus gevoelig is aan warmte en uitdroging, kan het ook niet overleven in droog zand. Ook daar is het risico op besmetting dus laag. Het risico op besmetting via zwerfvuil op het strand is wel groter. Het gaat dan vooral over recent achtergelaten zwerfvuil. Het VLIZ raadt een aangepaste strategie van afvalbeheer aan op de stranden komende zomer en roept op om ook nu geen afval op het strand achter te laten.

