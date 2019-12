ZEB wil zelf zwarte lijst met winkdeldieven aanleggen mvdb

24 december 2019

15u08

Bron: VTM NIEUWS 8 Kledingketen ZEB neemt zelf het heft in handen en plant een zwarte lijst met winkdeldieven, buiten politie en justitie om. De merkenketen met 20 vestingen verliest jaarlijks 2 miljoen euro aan omzet door winkeldiefstallen.

Personeelsleden hebben dit jaar alleen al zo’n duizend dieven kunnen betrappen. Hun gegevens gaan steevast naar politie en gerecht, maar gerechtelijke vervolging blijft uit, zucht oprichter Luc Van Mol.





Gezichtsherkenningssoftware

Om het omzetverlies door diefstal te counteren denkt hij aan een zwarte lijst in samenwerking met andere retailers. Als iemand op heterdaad betrapt wordt en deze persoon en/of zijn nummerplaat duidelijk herkenbaar is op camerabeelden, komt deze op een zwarte lijst terecht. Als het individu dan in de toekomst nog een ZEB-winkel binnenstapt, zou deze dan aan de hand van gezichtsherkenningssoftware als verdacht persoon staan geseind. Een signaal voor het personeel om de aandacht te verscherpen, klinkt het. CEO Van Mol beseft dat de huidige wetgeving dit niet toelaat, maar hij pleit ervoor een wettelijk kader te creëren.



ZEB-personeelsleden krijgen nu al speciale trainingen waarin geleerd wordt hoe om te gaan met winkeldieven. Iemand vasthouden of iemand aanraken, doet het personeel uit veiligheidsoverwegingen niet. Dat laten ze over aan de politie, die eerst ter plaatse moet komen.

Lees ook: 61 winkeldiefstallen per dag