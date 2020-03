Ze zijn nu effectief onderweg naar ons land: eerste lading van 21 miljoen mondmaskers komt vannacht aan KVDS

19 maart 2020

11u57 11 Met een klein beetje oponthoud landt vannacht de eerste grote lading mondmaskers die door onze regeringen en ziekenhuizen besteld werden. Dat hebben zowel de leverancier als N-VA-kamerlid Kathleen Depoorter bevestigd aan de redactie van HLN. In de komende week zouden in totaal 20 miljoen chirurgische maskers en 1 miljoen speciale ademhalingsbeschermingsmaskers (FFP2) moeten arriveren.

Volgens Depoorter zit de levering nu mooi op schema. Normaal gezien zou de eerste lading gisteravond al arriveren, maar er was wat vertraging. “Het was zeer moeilijk om vervoer te regelen naar België”, vertelt ze. “Heel veel vliegtuigen staan aan de grond en heel veel cargo’s vertrekken niet. Er was ook een hele diplomatieke molen waar we door moesten. Vandaar dat de maskers pas een dag later ingescheept konden worden.”

Vier golven

De 20 miljoen maskers komen in vier golven. “Vanavond de eerste 5 miljoen en morgen de tweede 5 miljoen die de federale regering bestelde, zondag komen er 5 miljoen van de Vlaamse regering aan en dinsdag arriveren de laatste 5 miljoen, die rechtstreeks door onze ziekenhuizen besteld zijn”, aldus Depoorter.





De mondmaskers van de federale en de Vlaamse bestellingen zullen prioritair naar de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg gaan. “De planning van vorige week was dat er verdeeld zou worden naar de provincies en van daaruit naar de gemeenten. De gemeenten zouden dan verder verdelen naar de eerstelijnszorg toe. Het is de bedoeling dat iedereen opnieuw vooruit kan.”

Heel mooi: de leverancier vertelde Depoorter ook dat hij enorm veel hulp aangeboden krijgt, onder meer van brandweerkorpsen, om te helpen bij de verdeling.

Daarnaast zouden er volgens Depoorter ook 1 miljoen FFP2-maskers onderweg zijn. Die hebben een nog betere filterkwaliteit en zijn onder meer nodig voor het intuberen van zwaar zieke patiënten. Die maskers zouden volgende week aankomen.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil voorlopig niet communiceren over de mondmaskers. “We doen dat pas als de mondmaskers effectief op Belgische bodem staan”, klinkt het daar.

De leveringen komen overigens bovenop de schenking van Jack Ma, de oprichter van de Chinese internetgigant Alibaba. Hij heeft ons land 500.000 chirurgische mondmaskers geschonken. Die kwamen eerder deze week al in ons land aan.

