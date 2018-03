Ze zijn met 21.000 (!), de Vlaamse Wonderwijven: "Maar noem ons alsjeblief géén feministen" Fien Tondeleir

20 maart 2018

17u04

Bron: Eigen berichtgeving 4 Ze kunnen intussen het Sportpaleis vullen, de vrouwen – excuseer, Wonderwijven - die Marijke Fonteyn samenbrengt. Ze zijn géén lid van een brei- of geitenwollensokkenclub waarin geklaagd wordt over luie mannen en lastige kinderen. Ze zijn gewóón vrouwen met elk een unieke achtergrond - af en toe rebels, kwetsbaar ook. “Internationale Vrouwendag? Vieren we niet”, is de bezielster kordaat.

'Wonder Woman' maakte haar opwachting in 1941, als een van de eerste vrouwelijke én meest bekende striphelden ooit. Vorig jaar nog kwam een nieuwe film over haar in de bioscoop, met de Israëlische Gal Gadot in de hoofdrol. Al vind je wonderwijven ook dichter bij huis. Misschien wel om de hoek in de straat of op het werk. Of tussen het rijtje vrouwelijke BV’s. Begonnen als online community op Facebook, met in het prille begin amper 52 vriendinnen, rondt Wonderwijven deze week de kaap van 21.000 leden.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN