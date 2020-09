Exclusief voor abonnees

Ze wisten alle drie van niets, en daar zit net de fout

Jan Jambon, huidige én vorige politiebaas verdedigen zich in zaak-Chovanec

Cédric Maes

01 september 2020

21u54

“Ik heb de camerabeelden niet gezien, hier wist ik niets van.” Dat was de rode lijn in de verdediging van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), huidig politiebaas Marc De Mesmaeker en zijn voorgangster Catherine De Bolle, vandaag topvrouw van Europol. In de Kamer werden ze gisteren gehoord over de zaak-Chovanec. Geen van hen kwam echt in de problemen, maar er blijven heel wat vragen onbeantwoord.