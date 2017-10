Ze blussen brandje zelf en vertrekken naar huis. Dag later zit er groot gat in Westerstaketsel Oostende Bart Boterman

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bart Boterman Werkmannen die bezig zijn met de renovatie van het Westerstaketsel in Oostende, moesten even slikken vanmorgen. Nadat ze gisteren zelf een klein brandje blusten en naar huis vertrokken, troffen ze vanmorgen een groot smeulend gat aan.







"In het kader van de renovatie van het staketsel waren werklieden gisteravond bezig aan het zagen in het houtwerk, met behulp van een slijpschijf. Er was gisteravond al een klein brandje ontstaan door de hitteontwikkeling tijdens het zagen. De werklieden hebben het toen zelf geblust", vertelt kapitein Dries Van Der Veken van brandweerpost Oostende. Maar wellicht gebeurde dat niet grondig genoeg en bleven nog enkele minuscule brandhaardjes over in het hout. "Door de strakke wind van afgelopen nacht begon het vuur steeds verder op te laaien. Toen de werklieden deze morgen terug het werk zouden aanvatten, merkten ze een groot smeulend gat op. Het blussen was niet eenvoudig, gezien het vuur diep in de balken doorgedrongen was. Uiteindelijk hebben we een twintigtal vierkante meter hout weggenomen samen met de renovatiefirma", aldus Van Der Veken. Het meeste hout diende toch vervangen te worden, dus van grote schade is weinig sprake. Het leverde wel een spectaculair beeld op.

Lees ook: Twee wagens uitgebrand op Antwerpse Linkeroever