Zaventemse school stuurt ouders factuur met 'coronatoeslag’ ttr

11 juni 2020

13u35

Bron: VTM NIEUWS 0 ZAVO, een school in Zaventem, stuurde een factuur met ‘coronatoeslag’ naar de ouders van de leerlingen, zo meldt VTM Nieuws. Dat vinden de ouders vreemd, want sinds midden maart gingen hun kinderen niet meer naar school.



“Het is een kost die een vervanging is van onze normale administratieve kost”, klinkt het bij de directie van de school. “Hoewel de leerlingen niet op school zijn, lopen die kosten voor ons wel gewoon door. Die kost is al een mindering van onze normale kosten.” Het vermelde bedrag op de factuur bedraagt 10 euro.

De leerlingen krijgen geen prints meer, maar de school verduidelijkt dat “de kosten voor de prints wel gewoon doorlopen”. “Dat zijn geen dingen die je ad hoc bestelt, maar dat zijn langlopende contracten. In ons geval is dat vier jaar, als ik me niet vergis. We hebben momenteel ook andere kosten om leerlingen kwalitatief onderwijs vanop afstand te bieden.”

Katholiek onderwijs toont begrip

Mag de school zo’n kost aanrekenen? De koepel van het katholiek onderwijs heeft er in elk geval begrip voor. “Scholen worden geconfronteerd met heel wat onvoorziene uitgaven door de coronacrisis”, luidt het in VTM Nieuws. “Het kan zijn dat scholen veel van die kosten moeten recupereren via de schoolfactuur. Ook omdat scholen een deel van de inkomsten, zoals schoolfeesten en eetfestijnen, mislopen door de coronacrisis.”

Nochtans heeft de Vlaamse regering 40 miljoen euro vrijgemaakt om de extra kosten te betalen. “Nu al is duidelijk dat dat voor heel wat scholen niet zal volstaan. Er zijn nu al scholen waarvan we weten dat de kosten voor ICT drie keer zo hoog liggen dan de compensatie die ze krijgen.” De koepel van katholiek onderwijs doet vandaag nog een rondvraag bij de scholen, maar vreest dat die 40 miljoen euro niet voldoende zal zijn.

“De scholen hebben natuurlijk kosten gemaakt”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We trachten die maximaal te compenseren, vandaar dat we zijn overeengekomen dat 40 miljoen euro naar de scholen gaat. Ze hebben dat nog niet op hun rekening gekregen, maar dat komt eraan. Als je het geld nog niet gekregen hebt, kun je moeilijk zeggen of het voldoende is of niet.”

