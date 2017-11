Zaten Belgische en Franse geheime diensten mee in complot rond Kazachgate? IB

Het Franse gerecht gaat na of de Belgische en Franse geheime diensten zich in 2011 voor de kar hebben laten spannen van senator Armand De Decker (MR) in de Kazachgate-affaire. Dat bericht De Standaard vandaag. De krant kon samen met Le Soir, Le Vif en Mediapart Franse gerechtelijke documenten inkijken.

Het onderzoek spitst zich in de eerste plaats toe op de Franse geheime dienst DGSI, maar ook de Belgische Staatsveiligheid komt in beeld. Het Franse parket heeft een onderzoeksrechter de opdracht gegeven om in ons land de conclusies van de Belgische parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate en het comité I dat de inlichtingendiensten controleert, op te vragen.

Vertrouwelijke fiche

Een van de vragen die op een antwoord wachten, is hoe De Decker een vertrouwelijke fiche van de Staatsveiligheid bemachtigde over een zekere Eric V. De senator zou die fiche laten zien hebben op een bijeenkomst in februari 2011 in Parijs met Claude Guéant, toen nog secretaris-generaal van het Elysée onder president Nicolas Sarkozy. Bij de bijeenkomst was ook een reeks protagonisten van de Kazachgate-affaire aanwezig.