Zara zet eigen begrafenis in scène voor campagne: "Mijn ouders en mijn lief komen niet. Te emotioneel, vrezen ze" Inge Bosschaerts

28 november 2018

05u00 0 Levend in een doodskist liggen en horen hoe je eigen begrafenis plaatsvindt. Het lijkt een nachtmerrie, maar zaterdag overkomt het Zara Couton (20) ook echt. De nepuitvaart kadert in een campagne van Drive Up Safety en moet ons confronteren met de mogelijke gevolgen van onvoorzichtig gedrag in het verkeer. "Mensen denken: mij overkomt het niet. Maar iedereen moet weten dat dit de realiteit kan zijn."

Een kruispunt in Sint-Niklaas, afgelopen weekend. Een fietser die een rood licht negeert. Getoeter. Piepende remmen. Een doffe klap. En daarna alleen nog een doodse stilte. De fietser was Zara Couton, 20 jaar en leidster bij Chiro Kriko in Sint-Niklaas. Ze was na een feestje op weg naar huis. Het was koud en het regende, en Zara wou zo snel mogelijk in haar warme bed kruipen. Ze wachtte daarom niet tot het licht op groen sprong en stak het kruispunt over. Net als de auto die wél groen licht had. Zara was op slag dood. Zaterdag vindt haar afscheidsplechtigheid plaats in de Chirolokalen waar ze leidster was. En Zara zal die begrafenis ook zelf meemaken. Bewust.

Want Zara is niet echt dood. Het verhaal van haar verkeersongeval is verzonnen en haar begrafenis wordt in scène gezet. Een campagne van verkeersveiligheidsorganisatie Drive Up Safety, die het aantal verkeersdoden in ons land naar omlaag wil halen. Een choquerende campagne, geeft Delphine Verstraeten toe. "Maar als we mensen vragen of ze alsjeblieft niet door het rood willen rijden of hun gordel willen dragen, heeft dat weinig tot geen effect. Een begrafenis van iemand die je goed kent, heeft dat wel. Daarom zijn we afgelopen zomer met een lijkwagen door Vlaanderen gereden en lieten we mensen een 'killfie' maken: een foto van zichzelf in de lijkwagen. De foto met de meeste likes won een begrafenis."

Teksten kiezen

Dat werd de foto van Zara en haar vriendinnen. "Ik dacht eigenlijk dat we gewoon een koffietafel wonnen", zegt Zara. "En dat kwam goed uit, want we verhuizen met Chiro Kriko naar nieuwe lokalen. Een koffietafel om afscheid te nemen van onze oude lokalen: dat zagen we wel zitten. Maar het bleek dus om een echte begrafenis te gaan. Die van mij. Dat was best heftig. Ik moest zelf liedjes en teksten uitzoeken die ik op mijn begrafenis wou horen. De dood komt zo plots heel dichtbij."

Zara telt zenuwachtig af naar zaterdag. "Veel weet ik nog niet", zegt ze. "Alleen dat ik al iets vroeger aanwezig moet zijn en in een doodskist moet kruipen. Die doodskist zal in een lijkwagen gelegd worden, die naar de Chirolokalen rijdt waar mijn begrafenis plaatsvindt. Er zullen vriendinnen van mij het woord nemen en mijn favoriete muziek zal gespeeld worden. Heel erg echt, dus. Al die tijd zal ik vooraan in een doodskist liggen."

Bijzonder

Alle aanwezigen weten dat het niet om een echte begrafenis gaat. Toch vindt de familie van Zara het allemaal iets te luguber om zelf aanwezig te zijn. "Mijn ouders en mijn lief komen niet. Te emotioneel, vrezen ze. Ik weet ook niet goed hoe ik zelf zal reageren. Zelf heb ik nog nooit iemand verloren in het verkeer. Ik stond ook nooit stil bij de gevaren. Zoals de meeste mensen redeneerde ik: 'Ach, dat gebeurt nooit met mij.' Fout, natuurlijk. Ik hoop dat deze nepbegrafenis mensen bewust maakt van onvoorzichtig gedrag in het verkeer. Aan de andere kant besef ik ook hoe bijzonder dit is. Bewust je eigen begrafenis bijwonen: niemand anders maakt zoiets mee."