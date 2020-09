Zalen en stadions kunnen vanaf dinsdag opnieuw meer bezoekers ontvangen TTR

05 september 2020

07u09

Bron: Belga 0 Vanaf dinsdag 8 september kunnen opnieuw evenementen plaatsvinden in grote zalen, congrescentra en sportstadions. De afstandsregels voor zittende evenementen worden dan bijgesteld van anderhalve naar één meter waardoor opnieuw meer bezoekers toegelaten kunnen worden. Om te helpen bij de organisatie van die evenementen heeft de Vlaamse overheid het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) ontwikkeld. Dat melden de Vlaamse ministers Jan Jambon (Cultuur), Zuhal Demir (Toerisme) en Ben Weyts (Sport).

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus om opnieuw evenementen toe te laten tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. "Maar als de zaal het toelaat, moeten ook grotere evenementen zoals sportwedstrijden, congressen of voorstellingen met meer toeschouwers kunnen doorgaan", klinkt het bij de Vlaamse ministers Jambon, Demir en Weyts.

Om te garanderen dat alles veilig kan verlopen, ontwikkelde Event Flanders, samen met de eventsector en de GEES het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM). Die CIRM bevat onder meer een checklist die uitbaters van zalen, congrescentra en stadions kunnen invullen om hun infrastructuur te screenen op veiligheidsrisico's die te maken hebben met corona.

Na een positieve screening, kunnen uitbaters bij hun stad of gemeente toelating vragen om meer dan 200 personen te ontvangen voor indoor evenementen of meer dan 400 voor outdoor evenementen. De burgemeester geeft deze toelating na overleg met de bevoegde minister(s).

Naar 1 meter

Eind augustus werd al afgesproken om de afstandsregels te versoepelen van 1,5 meter naar 1 meter. "Uit de feiten blijkt immers dat 1 meter afstand houden als je neerzit en een mondmasker draagt voldoende is om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Van anderhalve meter naar één meter klinkt niet spectaculair, maar geeft de eventsector wel de broodnodige zuurstof om opnieuw op een rendabele manier op te starten. Een betere steunmaatregel dan dat kunnen we hen niet geven", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

De ingreep zet ook de deur open voor meer bezoekers op sportwedstrijden. "Wanneer we grote sportactiviteiten op een veilige manier kunnen organiseren, dan grijpen we die kans met beide handen", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "We weten dat het niet zal zijn zoals vóór corona, daarvoor gelden nog steeds te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Maar dit biedt een positief perspectief voor de Vlaming.”

