Zal N-VA energiepact steunen? "Veel ambitie, maar weinig cijfers" rvl

11u09

Bron: Belga 0 rv Bert Wollants N-VA wil geen beslissing over het energiepact nemen zonder dat duidelijk is wat het gaat kosten. "Als ik het energiepact doorlees, zie ik veel ambitie, maar weinig cijfers. Wij willen eerst alle cijfers op tafel. We gaan geen beslissing nemen zonder dat we weten wat dit gaat kosten", zei Kamerlid en energiespecialist van de partij, Bert Wollants, dinsdag in "De Ochtend" op Radio 1.

Maandag raakten de vier Energieministers van het land het eens over een interfederaal Energiepact met de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energie- en klimaatbeleid tot 2050. Naar verluidt wordt daarin ook de kernuitstap tegen 2025 bevestigd. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de verschillende regeringen, maar N-VA, die zowel in de federale als in de Vlaamse regering zit, maakte vorige week duidelijk dat het niet eens is met een pact waarin staat dat de kerncentrales tegen 2025 moeten sluiten.

Wollants wees er dinsdag op dat de kernuitstap tegen 2025 niet in het regeerakkoord staat: "Er staat letterlijk dat er enkel een kernuitstap kan komen als er geen gevaar is voor de energiebevoorrading en als het op een veilige, duurzame en betaalbare manier kan." Een kernuitstap is voor hem dus nog geen besliste zaak. "De discussie moet nog gevoerd worden. Als ik mij niet vergis hebben de ministers niet het mandaat gekregen om te beslissen wat ze willen. Er zitten nog andere partijen in de regering, en die moeten dit mee goedkeuren."

Groen: "Hoopvol"

Oppositiepartij Groen daarentegen is voorzicht, maar hoopvol over het energiepact. "Wat voorlopig uitlekt over het energiepact, is positief. Hopelijk worden de geruchten ook waarheid. Voor een ambitieus en duidelijk energiepact is Groen een partner, ook vanuit de oppositie". Dat stellen federaal Groen-fractieleider Kristof Calvo en Vlaams Parlementslid Johan Danen in reactie op de berichten over een akkoord tussen de vier Energieministers. Het akkoord moet eerst nog door de vier regeringen worden besproken en goedgekeurd.

"De kernuitstap ondubbelzinnig bevestigen is een cruciaal onderdeel van zo'n interfederaal energiepact", zegt Calvo. "Pas met een kernuitstap krijg je een grote doorbraak van hernieuwbare energie, noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen. Voor ons moet die bevestiging er absoluut in. Hopelijk laat N-VA haar plan varen om de oude kerncentrales van Engie nog te verlengen."

Het interfederale Energiepact omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energie- en klimaatbeleid tot 2050. "Dat we ook al vooruitkijken naar 2050, is een goede zaak. Er is sprake van 100% hernieuwbare energie tegen dat jaar. Als ook die doelstelling duidelijk wordt afgesproken, is dat een belangrijk feit. Ook de aandacht voor energie-efficiënte is een goede zaak", vindt Danen.

De Groen-parlementsleden blijven voorzichtig, maar zijn wel hoopvol: "Het is wachten op de eigenlijke teksten en de goedkeuring door de regeringen. We hebben heel wat jaren moeten aandringen. Maar nu lijken ook andere partijen samen met ons 'ja' te zeggen tegen de kernuitstap en een doorbraak van hernieuwbare energie. Die kans moeten we grijpen. Het is hoog tijd. Hopelijk zegt ook N-VA duidelijk ja tegen deze belangrijke beslissingen, zodat we eindelijk aan de energietoekomst kunnen beginnen werken."