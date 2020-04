Zal mondmasker helpen in strijd tegen pandemie? “Een beetje”, zegt viroloog Steven Van Gucht HR

28 april 2020

20u24

Bron: VTM NIEUWS 2 Mondmaskers worden straks verplicht op scholen en op het openbaar vervoer. Op andere drukke plaatsen worden ze sterk aanbevolen. Zullen ze ook een verschil maken bij het bestrijden van de pandemie? “Het gaat een beetje helpen”, zegt viroloog Steven Van Gucht in VTM Nieuws. “Elke virusdruppel die we kunnen tegenhouden, is een druppel gewonnen.”



Volgens Steven Van Gucht is een vaccin tegen het coronavirus nog niet voor morgen. “Een vaccin zal wellicht pas voor volgend jaar zijn”, zegt de viroloog van Sciensano. Tot die tijd zullen we onder meer een beroep moeten doen op mondmaskers om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Zullen die mondmaskers iets uithalen? “Ze gaan een beetje uithalen”, zegt Van Gucht. “Het gebruik ervan hangt wat samen met de nieuwe fase waarin weer meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken. Daar kunnen ze heel nuttig zijn.”

Elke virusdruppel die we kunnen tegenhouden, is een druppel gewonnen Viroloog Steven Van Gucht

Maar de basismaatregelen blijven volgens de viroloog het allerbelangrijkste: thuisblijven als je moet hoesten, anderhalve meter afstand houden, je handen wassen,... “Maar op plaatsen waar we geen afstand kunnen garanderen, gaat zo'n mondmasker een beetje helpen.” Ook een zelfgemaakt masker? “Jazeker, elke barrière is belangrijk. Elke druppel die we kunnen tegenhouden, is een druppel gewonnen.”

Toch mogen ze geen vals gevoel van veiligheid geven. “We hebben toch wat schrik dat mensen met een mondmasker zullen denken dat ze daardoor veilig zijn. De basismaatregelen blijven het belangrijkste.” Zo'n mondmasker is dus een extraatje.

Kookpot

Een belangrijke tip voor wie zelf een mondmasker wil maken? “Kies een stof die niet krimpt in de was. Want je moet het kunnen wassen op minstens 60 graden. Dat hoeft niet noodzakelijk in een wasmachine, het kan bijvoorbeeld ook in een kookpot.”

Hoe maak ik een mondmasker?



Mondmaskers worden het nieuwe normaal



Hoe veilig zijn stoffen mondmaskers?



