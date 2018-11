Zakenman uit Brasschaat geliquideerd door motorbende Caloh Wagoh

Nog twee arrestaties van leden van bende tijdens grote politieactie in Nederland vanochtend

Inge Bosschaerts

21 november 2018

18u03

Een onbesproken zakenman uit Brasschaat. Hoe kon hij zò in de problemen komen, dat hij in 2017 koelbloedig met vijf kogels geliquideerd werd in de buurt van Rotterdam? Speurders krabden zich maandenlang in het haar na de dood van de 55-jarige Stefaan Bogaerts, maar kwamen uiteindelijk terecht bij de relatief onbekende motorbende Caloh Wagoh. Een 47-jarig lid werd opgepakt voor de moord. Deze ochtend werden bij een politieactie in Nederland nog twee leden van de bende gearresteerd.