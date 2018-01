Zakenman betaalt 200.000 euro voor 20 kg coke, maar wordt toch vrijgesproken JURGEN EECKHOUT

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock De correctionele rechtbank van Gent heeft een Izegemse zakenman, die tot voor kort voorzitter was van een tennisclub, vrijgesproken voor drugshandel. Ook zijn oude vriend, de voormalige uitbater van de Gentse Culture Club, ontsnapt aan een straf. Op een seksfeest in het kasteel van Vinderhoude sprak een Gentse 'dealer' de uitbater van de vergane dancing aan voor een grote drugsdeal van maar liefst 20 kilogram. De voormalige dancinguitbater riep daarom de hulp in van zijn kapitaalkrachtige jeugdvriend uit Izegem.

Op de tennisclub in Izegem werd het bedrag in een sportzak overhandigd op de parking. De levering van die twintig kilogram coke zou dan plaatsvinden op het parkeerterrein van het Van der Valkhotel in Drongen. De Izegemse tennisvoorzitter reed effectief naar daar. In de koffer van de dealer zaten echter witte Ytongblokken met wat poeder. De 'dealer' tipte zelfs de politie dat er daar een drugsdeal zou plaatsvinden. Op die manier kon hij laten uitschijnen dat de grote geldsom en de drugs in beslag waren genomen.

De rechtbank oordeelde dat het doen en laten van de tennisleerkracht en de voormalige Culture Clubuitbater zeer laakbaar is. Maar ze worden toch vrijgesproken. "Het onderzoek leverde geen bewijzen op dat ze concrete handelingen stelden om de drugs effectief aan te kopen", zo klinkt in het vonnis. Ze werden dan ook vrijgesproken voor drugshandel, omdat ze geen deel uitmaakten van een vereniging. De Gentse 'dealer' werd veroordeeld tot 40 maanden cel en een boete van 18.000 euro voor oplichting. een som van 53.000 euro werd verbeurd verklaard. Hij kreeg nog hulp van drie kompanen, die tussen de 8 en 14 maanden naar de cel moeten.