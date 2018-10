Zakdoekfabrikant Essity schrapt wereldwijd duizend banen Tess Jacobs

29 oktober 2018

17u17

Essity, de fabrikant van onder andere Lotus, Tempo en Tork schrapt wereldwijd duizend banen. Dat meldt het Zweedse concern naar aanleiding van tegenvallende kwartaalcijfers. Waar er banen sneuvelen, is nog niet duidelijk.

Het bedrijf liet in september nog weten herstructureringen te willen doorvoeren, als gevolg van toegenomen concurrentie en een dalende vraag in Europa en Noord-Amerika. De papieren zakdoekjesfabrikant wil jaarlijks voor zo’n 86,6 miljoen euro besparen. In het derde kwartaal van 2018 zag Essity haar nettowinst sterk dalen naar 95 miljoen euro, tegenover 2,1 miljard in dezelfde periode van 2017. Vanaf 2019 zal het personeelsbestand daarom inkrimpen met 1000 personen, beslist directeur-generaal Magnus Groth.

Essity is actief in 150 landen en stelde vorig jaar 48 000 personen tewerk. In België heeft de groep kantoren in Diegem en Stembert, waar zo’n 400 mensen werken.