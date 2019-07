Zak met explosieven gevonden in huis in Anderlecht tijdens start Tour de France DVDA

08 juli 2019

12u25

Bron: VTM Nieuws 142 Terwijl er zaterdag in onze hoofdstad zo’n 500.000 mensen aanwezig waren voor de start van de Tour de France, heeft de politie in een huis in Anderlecht een zak met explosieven gevonden. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Het parket voegt daaraan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat de explosieven bedoeld waren om een aanslag te plegen.

Afgelopen zaterdag heeft de politie tijdens een zoekactie in een huis in Anderlecht een zak met explosieven gevonden. Het gaat om meerdere, zelfgemaakte exemplaren en onze redactie verneemt dat het om spijkerbommen gaat. De zak maakte deel uit van een groter wapenarsenaal, waarbij ook nog messen en Amerikaanse boksbeugels werden aangetroffen.

Geen verdachten

Na de vondst van de explosieven kwam ontmijningsdienst DOVO ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Ook het parket is intussen een onderzoek gestart. Volgens hen is er op dit moment geen enkel bewijs dat de explosieven bedoeld waren om een aanslag te plegen in de hoofdstad en gaat het mogelijk om een oude opslagplaats van wapens en explosieven. Het parket voegt daar nog aan toe dat er op dit moment geen verdachten zijn geïdentificeerd. Meer info wil het parket niet kwijt.